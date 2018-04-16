Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пленарная неделя Верховной Рады: что планируется рассмотреть Пленарная неделя Верховной Рады: что планируется рассмотреть
Новости: В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности
Новости: "ПСЖ" разгромил "Монако" со счётом 7:1 и стал чемпионом Франции "ПСЖ" разгромил "Монако" со счётом 7:1 и стал чемпионом Франции
Новости: Украинка стала победительницей конкурса красоты в США Украинка стала победительницей конкурса красоты в США
X

Путин может осуществить контратаку "компроматом" на Британию

Хакеры
08:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

РФ в ответ на удар в Сирии может обнародовать компромат на британских министров.

Британские спецслужбы приведены в режиме готовности ответить пропорционально на возможную атаку.

Подчиненные Кремлю хакеры могут обнародовать неудобную информацию о британских министрах, членов парламента и других высокопоставленных чиновников.

Как сообщает издание The Sunday Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от разведки отчет с оценками риска того, что режим Путина может осуществить контратаку "компроматом" на членов ее кабинета.

Предупреждение произошло после вчерашнего удара Великобритании в Сирии. Британские, американские и французские самолеты и военные корабли в ответ на химатаку в сирийском городе Дума выпустили залп из 105 ракет менее чем за 10 минут примерно в 2 часа утра по лондонскому времени.

Отмечается, что британские спецслужбы приведены в режим готовности ответить пропорционально на возможную атаку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Британские спецслужбы, Великобритания, Компромат, РФ, Удар по Сирии, Хакеры РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

РФ выдвинула альтернативную версию отравления Скрипалей МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии

Последние новости

Смех до слез: убойная подборка смешных приколов "Заря" - "Ворскла" 0:3 Видео голов и обзор матча Ученые обнаружили, что двойные звезды "бросаются" планетами
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле
02 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
03 "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
04 Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно (Видео)
05 Лилия Подкопаева в третий раз собралась замуж
Новости сегодня
09:31 Смех да и только: когда девочки берутся наряжать своих отцов
09:28 СМИ: Трамп рассматривал вариант удара по объектам РФ в Сирии
09:27 Американцы презентовали новую линейку процессоров для "умных" камер
09:21 Художница делает все, чтобы напугать даже тех, кто ничего не боится (Фото)
09:19 Головкин отказался от боя с украинцем Деревянченко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.04 - 15.04) Что мы искали в поиске Google
Новости: Жители Словакии требуют отставки правительства Жители Словакии требуют отставки правительства
Новости: МИД Германии критикует РФ за действия в Украине и мире МИД Германии критикует РФ за действия в мире
Новости: "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео) "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
Добавить комментарий
0