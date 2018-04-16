Путин может осуществить контратаку "компроматом" на Британию

Британские спецслужбы приведены в режиме готовности ответить пропорционально на возможную атаку.

Подчиненные Кремлю хакеры могут обнародовать неудобную информацию о британских министрах, членов парламента и других высокопоставленных чиновников.

Как сообщает издание The Sunday Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от разведки отчет с оценками риска того, что режим Путина может осуществить контратаку "компроматом" на членов ее кабинета.

Предупреждение произошло после вчерашнего удара Великобритании в Сирии. Британские, американские и французские самолеты и военные корабли в ответ на химатаку в сирийском городе Дума выпустили залп из 105 ракет менее чем за 10 минут примерно в 2 часа утра по лондонскому времени.

Отмечается, что британские спецслужбы приведены в режим готовности ответить пропорционально на возможную атаку.