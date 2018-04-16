Результаты санкций против РФ: акции "Русал" рекордно обвалились
Акции попавшего под санкции США российского "Русала" упали до рекордного минимума.
Акции российского алюминиевого гиганта "Русал" продолжили падение при открытии новой торговой недели на Гонконгской фондовой бирже. В первые минуты операций они подешевели на 16,67% — до 1,7 гонконгского доллара за единицу, свидетельствуют данные торгов состоянию на 9:45 по местному времени (3:45 по киевскому времени), передает ТАСС.
Это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая разместила их на площадке в Гонконге в 2010 году.
Неделю назад акции "Русала" обрушились на 50% (до 2,34 гонку. долл за штуку) на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. С тех пор акции компании продолжают падать.