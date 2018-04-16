МИД РФ анонсирует санкционный ответ США

Москва не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта о мерах в ответ на санкции США.

Об этом заявил в интервью "РИА Новости" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет построен так, чтобы не затягивать - ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения, с позиции МИД, мы видим потребность в том, чтобы это было сделано достаточно динамично", - сказал Рябков.

В пятницу руководители фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий соответствующие действия по антироссийской политике США. Законопроект предусматривает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.