Песков назвал "экономическим рейдерством" санкции против РФ

В Кремле назвали возможное расширение антироссийских санкций за действия в Сирии "международным экономическим рейдерством"

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намерения Белого дома расширить санкции против России за действия в Сирии.

"Санкционное устремление против России действительно приобретает характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими и международному праву, и правилам Всемирной торговой организации", - сказал Песков.

"Более того, мы убеждены, и любой экономист может увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь каким-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае, российские компании, с международных рынков", - добавил он.

Песков подчеркнул, что такие действия не могут обуславливаться ситуацией в Сирии или любой другой стране мира.

"Это не что иное, как международное экономическое рейдерство, а не что-то иное", - добавил он.

При этом Песков заявил, что руководство РФ продолжает работать над обеспечением экономической стабильности и ежедневно эти вопросы обсуждаются.

По его словам, необходимые меры принимаются.

Кроме этого, Песков добавил, что на данный момент обсуждение даты и места возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о чем шла речь в ходе телефонного разговора, не ведется.

При этом он отметил, что когда "определятся американские коллеги, какое-то общение начнется, несмотря на тот урон, который сейчас наносится из Вашингтона двусторонним отношениям".

В то же время Песков не стал комментировать законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении политики США.

"Я пока не готов это комментировать, я думаю, что все-таки на этой стадии лучше пока получать комментарии от наших законодателей. Единственное, что я хочу еще раз, в очередной раз напомнить слова главы государства о том, что любые наши действия в данном случае будут осуществляться исключительно исходя из наших собственных интересов, из интересов Российской Федерации", - заявил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к законопроекту, поддерживают ли его.