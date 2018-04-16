Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Брюссель и Берлин обещают сохранить транзит через Украину
Брюссель и Берлин обещают сохранить транзит через Украину
Новости: Луценко забрал часть полномочий Холодницкого
Луценко забрал часть полномочий Холодницкого
Новости: Владимир Кличко предостерег Джошуа
Владимир Кличко предостерег Джошуа
Новости: Звездная жизнь: как выглядели знаменитости в детстве и сейчас (Фото)
Звездная жизнь: как выглядели знаменитости в детстве и сейчас (Фото)
X

Песков назвал "экономическим рейдерством" санкции против РФ

Кремль
15:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

В Кремле назвали расширение антироссийских санкций "международным экономическим рейдерством".

В Кремле назвали возможное расширение антироссийских санкций за действия в Сирии "международным экономическим рейдерством"

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намерения Белого дома расширить санкции против России за действия в Сирии.

"Санкционное устремление против России действительно приобретает характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими и международному праву, и правилам Всемирной торговой организации", - сказал Песков.

"Более того, мы убеждены, и любой экономист может увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь каким-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае, российские компании, с международных рынков", - добавил он.

Песков подчеркнул, что такие действия не могут обуславливаться ситуацией в Сирии или любой другой стране мира.

"Это не что иное, как международное экономическое рейдерство, а не что-то иное", - добавил он.

При этом Песков заявил, что руководство РФ продолжает работать над обеспечением экономической стабильности и ежедневно эти вопросы обсуждаются.

По его словам, необходимые меры принимаются.

Кроме этого, Песков добавил, что на данный момент обсуждение даты и места возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о чем шла речь в ходе телефонного разговора, не ведется.

При этом он отметил, что когда "определятся американские коллеги, какое-то общение начнется, несмотря на тот урон, который сейчас наносится из Вашингтона двусторонним отношениям".

В то же время Песков не стал комментировать законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении политики США.

"Я пока не готов это комментировать, я думаю, что все-таки на этой стадии лучше пока получать комментарии от наших законодателей. Единственное, что я хочу еще раз, в очередной раз напомнить слова главы государства о том, что любые наши действия в данном случае будут осуществляться исключительно исходя из наших собственных интересов, из интересов Российской Федерации", - заявил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к законопроекту, поддерживают ли его.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Антироссийские санкции, Дмитрий Песков, Кремль, Россия, РФ, Сирия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

США готовят новые санкции против России В России проанализируют необходимость блокировки VPN-сервисов Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана

Последние новости

На берегу Теплицы обнаружили тело младенца в пакете Стильные прически: красивые косы, которые теперь носят не только женщины (Фото) Коммунисты в Афинах протестуют против ударов по Сирии
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле
02 "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
03 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
04 Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно (Видео)
05 Последнее выступление эпатажной Зианджы на "Голосе страны" (Видео)
Новости сегодня
15:58 Улыбка до ушей: когда на море не получилось поехать, а освежиться надо
15:57 СБУ: Савченко и Рубан отказываются давать показания
15:55 Кавани сравнялся с легендарным форвардом "ПСЖ" по количеству голов в Лиге 1
15:50 Турция не поддерживает позицию ни одной из стран по Сирии
15:47 СМИ: Анджелина Джоли была госпитализирована
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Украины подписал закон о защите прав детей
Порошенко подписал закон о защите прав детей
Новости: Адвокат рассказал, когда Савченко пройдет полиграф
Адвокат рассказал, когда Савченко пройдет полиграф
Новости: Прогноз погоды на 17 апреля: Украину накроют грозы, похолодает
Украину накроют грозы, похолодает
Новости: Украину накроют магнитные бури: названы даты
Украину накроют магнитные бури: названы даты
Добавить комментарий
0