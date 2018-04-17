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Госдума РФ в средине мая рассмотрит проект ответных санкций против США

Вячеслав Володин
06:03 Сегодня Телеграф
УНИАН

Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) других иностранных государств" был внесен в Госдуму 13 апреля.

Первое чтение законопроект о санкциях России в отношении США и "стран, поддерживающих антироссийскую политику", пройдет в Госдуме РФ 15 мая.

Об этом в понедельник, 16 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который также является одним из 327 авторов законопроекта, передает DW.com.

Он сообщил, что депутаты обсудят документ с экспертами, а "решения, которые будут приняты, будут приняты очень ответственно".

Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) других иностранных государств" был внесен в Госдуму 13 апреля. Он предусматривает "запрет или ограничение" на работу в России для граждан США и других государств, которые придерживаются такой же политики, в том числе высококвалифицированных специалистов.

Также предлагается приостановить международное сотрудничество РФ и российских предприятий с США и другими государствами в авиастроении, ракетной отрасли и атомной сфере.

Кроме того, предусмотрены ограничительные меры, связанные с закупкой IT-технологий из США и других стран.

Планируется ограничить ввоз в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья, медикаментов и пищевых продуктов. Российское правительство должно разработать механизмы замещения этих товаров на рынке.

Кроме того, предлагается разрешить российским фирмам производить товары без разрешения правообладателей в США и других странах.

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Вячеслав Володин, Госдума РФ, Контрсанкции, Россия-США.
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