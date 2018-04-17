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Глава МИД РФ упрекнул Запад за отказ от духовных корней

Сергей Лавров
15:10 Сегодня Телеграф
УНИАН

Сергей Лавров заявил, что Запад отказывается от своих духовных и цивилизационных корней.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран отказывается от своих духовных и цивилизационных корней, потому что главными мерилами человеческого бытия "объявляются комфорт и успешность".

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом он сказал сегодня на торжественном приеме по случаю православной Пасхи.

Лавров подчеркнул, что для дипломатов особенно ценны усилия Российской православной церкви, направленные на углубление связей с соотечественниками, сплочение православного мира, отстаивание исторической правды, продвижение позиций русского языка и "нашей культуры".

В частности, решению этих задач способствуют зарубежные поездки главы РПЦ Кирилла, в их числе - недавний визит в Болгарию для участия в торжествах по случаю 140-летия освобождения этой страны от османского ига.

"Такая подвижническая работа сегодня тем более востребована, что ситуация в мире становится все более хаотичной и менее предсказуемой. В целом ряде западных государств нарастает опасная и одновременно постыдная тенденция отказа от собственных духовных и цивилизационных корней", - сказал Лавров.

По его словам, на Западе главными мерилами человеческого бытия "объявляются комфорт и успешность".

"Под сомнение ставятся фундаментальные принципы морали и нравственности. Такая линия не только порочна, но и антидемократична, поскольку насаждается агрессивным меньшинством вопреки воле подавляющего большинства граждан", - считает Лавров.

При этом он заявил, что насильственный "экспорт" псевдолиберальных ценностей в совокупности с заигрыванием с радикалами, делением террористов на "плохих" и "хороших" привели к хаосу и анархии на обширных пространствах Ближнего Востока – "колыбели" христианства.

"Очевидно, что надежно защитить христиан, равно как и представителей других религий, невозможно без разгрома террористических группировок и устойчивого политического урегулирования многочисленных конфликтов и кризисов", - заявил глава МИД РФ.

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Все по теме:

Духовность, МИД РФ, Пасха, Россия, Сергей Лавров.
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