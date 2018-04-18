Роскомнадзор заявил о возможности блокировки Facebook на территории РФ

Роскомнадзор проверит социальную сеть Facebook до конца 2018 года.

Об этом в интервью изданию "Известия" заявил глава российского ведомства Александр Жаров.

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов", — сказал он.

По словам Жарова, в том случае, если что-либо из требований не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке.

"Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию", — сказал глава Роскомнадзора.