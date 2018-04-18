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Роскомнадзор заявил о возможности блокировки Facebook на территории РФ

Facebook
03:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

От руководства соцсети требуют локализовать базы данных российских граждан на территории РФ и удалить "запрещенную информацию".

Роскомнадзор проверит социальную сеть Facebook до конца 2018 года.

Об этом в интервью изданию "Известия" заявил глава российского ведомства Александр Жаров.

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов", — сказал он.

По словам Жарова, в том случае, если что-либо из требований не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке.

"Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию", — сказал глава Роскомнадзора.

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Facebook, Александр Жаров, Блокировка, Роскомнадзор.
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