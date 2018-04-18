Ученик в Башкирии напал на одноклассников и поджег школу

В российском городе Стерлитамак (Республика Башкортостан) школьник с ножом напал на одноклассников.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Следкома на своей странице в Telegram.

"По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджог. После сам себе нанес ножевое ранение", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за поджога сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов выпрыгнула со 2 этажа. "От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы"

В комментарии "ТАСС" пресс-секретарь Минздрава Башкоторстана Светлана Кускарбекова отметила, что в результате нападения пострадали четыре человека.

"По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас выясняются все обстоятельства ЧП в школе в Башкирии. "На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".