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Лукашенко: Готовы к сотрудничеству со всем миром

Александр Лукашенко
19:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Президент Александр Лукашенко во время визита в Молдову заявил о готовности Беларуси к сотрудничеству со всеми странами.

Беларусь готова к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству как со странами ЕС и США, так и с государствами-членами СНГ. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время совместной с президентом Молдовы Игорем Додоном пресс-конференции.

"Хочу сказать просто и доступно. Пусть нас услышат и в Америке, и в Евросоюзе, и на Востоке. У Беларуси нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от ВПК и заканчивая производством любых товаров, вплоть до реализации пилотного проекта по производству молочной продукции", - заявил А. Лукашенко.

В этом контексте президент Молдовы И. Додон подчеркнул, что создание Зоны свободной торговли Молдовы с Европейским Союзом открывает новые возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества между Молдовой и Беларусью, в частности для производственной кооперации с участием белорусских инвесторов и последующим беспошлинным экспортом в страны ЕС. А. Лукашенко находится с двухдневным рабочим визитом в Молдове по приглашению И. Додона.

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Александр Лукашенко, Беларусь, Молдова, Сотрудничество, Торговля.
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