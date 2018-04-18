Лукашенко: Готовы к сотрудничеству со всем миром

Беларусь готова к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству как со странами ЕС и США, так и с государствами-членами СНГ. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время совместной с президентом Молдовы Игорем Додоном пресс-конференции.

"Хочу сказать просто и доступно. Пусть нас услышат и в Америке, и в Евросоюзе, и на Востоке. У Беларуси нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от ВПК и заканчивая производством любых товаров, вплоть до реализации пилотного проекта по производству молочной продукции", - заявил А. Лукашенко.

В этом контексте президент Молдовы И. Додон подчеркнул, что создание Зоны свободной торговли Молдовы с Европейским Союзом открывает новые возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества между Молдовой и Беларусью, в частности для производственной кооперации с участием белорусских инвесторов и последующим беспошлинным экспортом в страны ЕС. А. Лукашенко находится с двухдневным рабочим визитом в Молдове по приглашению И. Додона.