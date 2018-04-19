В РФ будут сохранять месячный трафик пользователей

Правительство России утвердило процедуру хранения всего трафика российских пользователей за последние 30 суток. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, операторы связи с 1 октября 2018 года будут хранить в полном объеме всю информацию пользователей за последние 30 суток. При этом объем трафика для сохранения ежегодно будет расти на 15 процентов в течение пяти лет.

В перечень информации для сбора входят голосовые и текстовые сообщения, изображения, аудио, видео. Данные о фактах приема и передачи звонков, сообщений и другого контента операторы обязаны хранить в течение полугода. Утверждение процедуры хранения трафика прошло в рамках реализации пакета антитеррористических законов, также известных как "пакет Яровой", принятых в июне 2016 года. В частности, эти законы наделяют полицию правом запрашивать у операторов информацию о клиентах, а ФСБ — требовать от соцсетей и мессенджеров ключи шифрования.