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В РФ будут сохранять месячный трафик пользователей

Контент
18:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Постановление вступает в силу с 1 октября 2018 года и обязует операторов связи сохранять сообщения, файлы мультимедиа и прочий контент.

Правительство России утвердило процедуру хранения всего трафика российских пользователей за последние 30 суток. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, операторы связи с 1 октября 2018 года будут хранить в полном объеме всю информацию пользователей за последние 30 суток. При этом объем трафика для сохранения ежегодно будет расти на 15 процентов в течение пяти лет.

В перечень информации для сбора входят голосовые и текстовые сообщения, изображения, аудио, видео. Данные о фактах приема и передачи звонков, сообщений и другого контента операторы обязаны хранить в течение полугода. Утверждение процедуры хранения трафика прошло в рамках реализации пакета антитеррористических законов, также известных как "пакет Яровой", принятых в июне 2016 года. В частности, эти законы наделяют полицию правом запрашивать у операторов информацию о клиентах, а ФСБ — требовать от соцсетей и мессенджеров ключи шифрования.

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Операторы, Постановление, Россия, Трафик, Хранение.
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