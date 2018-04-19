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Молдова надеется на вывод российских войск

Миротворцы в Приднестровье
22:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Вопрос вывода российского контингента с территории Приднестровья планируется рассмотреть на Генассамблее ООН в июне.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду выразил надежду, что Генеральная ассамблея ООН рассмотрит вопрос о выводе российских войск из Приднестровья в июне. Об этом он заявил по итогам визита в США.

"В Нью-Йорке мы обсудили и вопрос о выводе российских войск из Приднестровья. К сожалению, было очень много спекуляций на эту тему. Речь идет о выводе российского воинского контингента, а не российских миротворцев из зоны безопасности на Днестре. Россия прибегла к техническим мерам, чтобы заблокировать обсуждение этого вопроса. Уверен, что резолюцию (о выводе российских войск) поддержат многие государства. Надеюсь, что в июне она будет включена в повестку дня Генассамблеи ООН", - отметил спикер. По словам А. Канду, представители США, Германии и других стран заверили, что поддержат принятие такой резолюции.

Летом 2017 года Молдова официально обратилась в ООН с просьбой включить в повестку дня Генассамблеи вопрос о выводе российских войск и вооружений из Приднестровского региона. На территории непризнанного Приднестровья расквартирована оперативная группа российских войск в количестве около 1400 военнослужащих, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

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Войска, контингент, Молдова, Приднестровье, Россия.
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