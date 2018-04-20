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Осужденные за убийство Немцова обжаловали приговор в ЕСПЧ

ЕСПЧ
07:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года признал виновными Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

Защита пятерых осужденных за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Розу Магомедову.

"Мы подали в Страсбургский суд жалобы от имени всех пятерых осужденных, и соответствующие документы уже зарегистрированы в ЕСПЧ", - сказала защитник.

Она уточнила, что в жалобе указывается на несправедливое судебное разбирательство, а также на нарушения ст. 3 и ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как известно, по делу об убийстве Немцова Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года признал виновными Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева, приговорив их к 20, 19, 16, 14 и 11 годам лишения свободы соответственно в колонии строгого режима.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

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ЕСПЧ, Роза Магомедова, Суд, Убийство Бориса Немцова.
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