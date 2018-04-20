Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня": названо окончательное число погибших

Следствие по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" установило, что всего погибло 60 человек, все они опознаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре - их 60", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что следователями получены заключения всех генетических экспертиз по погибшим. "Все они идентифицированы", - сказала С.Петренко.

Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Кроме того, С.Петренко сообщила в пятницу, что следствие о гибели десятков людей при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" получило результаты всех генетических экспертиз.

"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37-ми человек", - сказала С.Петренко.

Она напомнила, что ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта.

Возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное СУ СК. В рамках расследования арестовано семь обвиняемых.