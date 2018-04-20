МИД РФ требует доказательств по обвинениям Британии

Москва требует от Лондона предоставить доказательства обвинений в кибератаках со стороны РФ.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой размещен на сайте МИД РФ.

Комментарий касается обвинения министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд на конференции по кибербезопасности в Манчестере 11 апреля в адрес России в осуществлении "систематических кибератак".

"Требуем от британской стороны предоставить имеющуюся у нее конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений, - отметила официальный представитель МИД РФ. - Кстати, по этому поводу наше посольство в Лондоне нотой направило официальный запрос в Форин офис. Ответа на него пока не поступило".

Как считает Захарова, подобные обвинения Британии могут быть направлены на то, чтобы подготовить общественное мнение к кибератакам Лондона на Россию.

"Создается впечатление, что, эксплуатируя тему мнимой "киберугрозы со стороны России", правительство Великобритании готовит собственное население в одобрительного восприятия массивной антироссийской кибератаки Лондона, которая в случае осуществления самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированной действием", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что в Москве расценивают заявление о "русской киберугрозе" как очередной провокационный и бездоказательный выпад в адрес России.