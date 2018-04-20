Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко рассказал о представлениях о снятии депутатской неприкосновенности
Луценко рассказал о представлениях о снятии депутатской неприкосновенности
Новости: Мининфраструктуры передало ГПУ материалы по некачественному строительству дорог
ГПУ получило материалы по некачественному строительству дорог
Новости: Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Новости: 5 самых древних книг, дошедших до наших дней
5 самых древних книг, дошедших до наших дней
X

Лавров рассказал о вероятности войны между США и Россией

Сергей Лавров
17:09 Сегодня Телеграф

Он уверен, что высшее военное руководство США понимает риск военного столкновения с Россией.

Война между Россией и США вряд ли возможна, так как российский и американский президенты не допустят этого. Как сообщает Сегодня, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью российским СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Я думаю, что министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, которые могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США. Это, по-моему, настолько очевидно, что военные не могут этого не понимать, и понимают это они лучше, чем многие другие", – сказал Лавров.

Он считает, что войны между странами все же не будет.

"Я исхожу на сто процентов из того, что военные этого не допустят. И этого, конечно же, не допустят ни президент России Владимир Путин, ни, уверен, президент США Дональд Трамп. Они лидеры, которые избраны своими народами, и отвечают перед ними за мир и спокойствие", – подчеркнул министр.

Отметим, что отношения между Россией и США серьезно ухудшились после инцидента с ракетным ударом по Сирии, где также находятся российские войска, и причастности россиян к использованию химического оружия. Так, 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по Сирии. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором, как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Военный конфликт, Ракетный удар по Сирии, Сергей Лавров, США-Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Осужденные за убийство Немцова обжаловали приговор в ЕСПЧ Молдова надеется на вывод российских войск В РФ будут сохранять месячный трафик пользователей

Последние новости

Путин не попал в топ-100 журнала Тайм Фильмы Спилберга собрали в прокате более $10 миллиардов Полезные свойства лимона, о которых мало кто знает
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
17:39 Афиша нового фильма: Винчестер. Дом, который построили призраки
17:37 Как парень-альбинос из объекта насмешек превратился в востребованную модель (Фото)
17:34 Apple начала активное тестирование операционных систем iOS 12 и macOS 10.14
17:33 Импортозамещение по-украински: "Укроборонпром" разработал баки для Ми-24
17:31 Улыбка до ушей: смешные люди и их странные поступки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Климкин отправился в Торонто
Климкин отправился в Торонто
Новости: Участникам Второй мировой в Киеве 9 мая выплатят помощь
Участникам Второй мировой 9 мая выплатят помощь
Новости: Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
Новости: Пэрис Хилтон определилась с местом для венчания
Пэрис Хилтон определилась с местом для венчания
Добавить комментарий
0