Лавров рассказал о вероятности войны между США и Россией

Война между Россией и США вряд ли возможна, так как российский и американский президенты не допустят этого. Как сообщает Сегодня, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью российским СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Я думаю, что министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, которые могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США. Это, по-моему, настолько очевидно, что военные не могут этого не понимать, и понимают это они лучше, чем многие другие", – сказал Лавров.

Он считает, что войны между странами все же не будет.

"Я исхожу на сто процентов из того, что военные этого не допустят. И этого, конечно же, не допустят ни президент России Владимир Путин, ни, уверен, президент США Дональд Трамп. Они лидеры, которые избраны своими народами, и отвечают перед ними за мир и спокойствие", – подчеркнул министр.

Отметим, что отношения между Россией и США серьезно ухудшились после инцидента с ракетным ударом по Сирии, где также находятся российские войска, и причастности россиян к использованию химического оружия. Так, 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по Сирии. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором, как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами.