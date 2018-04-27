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В аэропортах Москвы будут штрафовать за нарушение правил поведения

Проверка в аэропорту "Домодедово"
17:34 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
УНН

В аэропортах Москвы введут штрафы за засорение территории, загромождение проходов, прослушивание музыки без наушников и за другие нарушения правил поведения.

Мособлдума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно поправкам, штрафы вводятся за такие нарушения, как засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников.

При этом нарушением также будет считаться "нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях", а также сидение на полу и размещение багажа на сиденьях.

Запрещается передвигаться по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка при оформлении багажа или регистрации. "Все пассажиры должны находиться строго в пределах предназначенных зон", — говорится в постановлении. За несоблюдение этого правила предусмотрен штраф 100 рублей.

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Также штраф предусмотрен для граждан, которые будут предлагать свои услуги или заниматься попрошайничеством. Наконец, привлечь к ответственности могут лиц, использующих аэропорт для проживания вне гостиниц. Эти действия могут повлечь предупреждение или штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей.

Новые правила распространяются на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов, а также на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от здания аэропорта.

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Аэропорты Москвы, Мособлдума, Поправки, Штрафы.
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