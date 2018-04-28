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Диаспора призвала мир отреагировать на закрытие украинской библиотеки в Москве

Евгений Чолий
00:05 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

В Москве завершили уничтожение Библиотеки украинской литературы, из здания уже сняли все вывески, кроме того, заблокирован сайт библиотеки.

Мировое сообщество должно отреагировать на закрытие российской властью Библиотеки украинской литературы в Москве.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

«Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество и правозащитные организации немедленно отреагировать на неприемлемые действия Российской Федерации, чтобы защитить национальные права и права человека украинского меньшинства в России», - сказал Чолий.

Он добавил, что ВКУ осуждает ликвидацию библиотеки, которая уже давно подвергается преследованиям со стороны властных структур Российской Федерации.

В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск провели дома у директора библиотеки Наталии Шариной. 5 июня 2017 года Мещанский райсуд Москвы осудил Шарину до 4 лет заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, «которая призывает к ненависти и вражде», а также в растрате бюджетных средств. Защита Шариной обжаловала приговор.

В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Шарина стала жертвой судебного своеволия, а вынесенный приговор демонстрирует полное презрение российской судебной системы к принципу верховенства права.

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Библиотеки украинской литературы, ВКУ, Евгений Чолий, Москва.
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