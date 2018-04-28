Диаспора призвала мир отреагировать на закрытие украинской библиотеки в Москве

Мировое сообщество должно отреагировать на закрытие российской властью Библиотеки украинской литературы в Москве.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

«Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество и правозащитные организации немедленно отреагировать на неприемлемые действия Российской Федерации, чтобы защитить национальные права и права человека украинского меньшинства в России», - сказал Чолий.

Он добавил, что ВКУ осуждает ликвидацию библиотеки, которая уже давно подвергается преследованиям со стороны властных структур Российской Федерации.

В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск провели дома у директора библиотеки Наталии Шариной. 5 июня 2017 года Мещанский райсуд Москвы осудил Шарину до 4 лет заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, «которая призывает к ненависти и вражде», а также в растрате бюджетных средств. Защита Шариной обжаловала приговор.

В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Шарина стала жертвой судебного своеволия, а вынесенный приговор демонстрирует полное презрение российской судебной системы к принципу верховенства права.