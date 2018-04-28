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В РФ университет, в котором разрабатывался "Новичок", сносит свои корпуса

ГосНИИОХТ
04:06 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Как сообщается, в настоящее время в институте работает 200 жителей Шихан, сам институт состоит всего из нескольких корпусов.

В России филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в Шиханах, в котором, разрабатывали отравляющее вещество "Новичок", сносит свои корпуса.

Об этом сообщил глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов в интервью РИА Новости, сообщает Украинская правда.

"ГосНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идёт снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируется на специальном полигоне. Это все проводится с целью очистки территории института для последующего развития там какого-то нового производства", — рассказал он.

Снос зданий производится потому, что в них велась работа с ядовитыми веществами и использовать помещения для чего-то ещё больше нельзя.

Однако территория института может использоваться для развития новых производств.

"Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей", — сказал Татаринов.

Как сообщалось, 4 марта на юге Великобритании в городе Солсбери было обнаружено без сознания бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочь Юлию.

Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Британский военный эксперт по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что нервно-паралитический химический агент "Новичок" был разработан и изготовлен в Шиханах.

Утверждение Бреттона-Гордона поддержал один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов. В своей книге "Государственные секреты: Инсайдерская хроника российской программы химического оружия" он указал, что "Новичок" был разработан в 1971-1973 годах в Шиханах старшим научным сотрудником Петром Кирпичевым.

Британская разведка также считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Шиханах.

Именно по результатам брифинга британской разведки страны решили выслать более 150 российских дипломатов.

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

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ГосНИИОХТ, Новичок, Россия, Сергей Скрипаль, Шиханы.
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