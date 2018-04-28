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Минфин США: Отказ Дерипаски от части акций "Русал" не повод для снятия санкций

Олег Дерипаска
07:19 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Представитель Министерства финансов США пояснил, что такие решения принимают после тщательного анализа всех обстоятельств.

Представитель Министерства финансов США заявил, что уменьшение доли российского олигарха Олега Дерипаски в компании "Русал" не является основанием для вывода российского металлургического гиганта из-под санкций.

Сообщает Зеркало недели со ссылкой на Reuters.

Минфин США "проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого из запросов на исключение из списка санкций", поэтому просто смена собственности не гарантирует прекращения штрафных мер, приводит агентство слова представителя ведомства.

Таким образом в Минфине прокомментировали информацию группы компаний En+, которая является контролирующим акционером "Русала", о готовности Дерипаски покинуть совет директоров и сократить свою долю в ней ниже 50%. Такой шаг направлен на взаимодействие с управлением Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против 36 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали семь олигархов, 17 высокопоставленных чиновников, а также 12 государственных и частных компаний.

Пока больше всего пострадал российский олигарх Олег Дерипаска. В санкционный список попали три его компании UC Rusal, En+ и "Базовый элемент". 9 апреля Rusal сообщил, что санкции США поставили компанию перед угрозой технического дефолта. Вслед за этим стоимость ценных бумаг UC Rusal на Гонконгской бирже упала более чем на 50%. С момента объявления санкций капитализация этого актива Дерипаски упала более чем на 3 млрд долларов.

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Все по теме:

RUSAL, Минфин США, Олег Дерипаска, Санкции.
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