Минфин США: Отказ Дерипаски от части акций "Русал" не повод для снятия санкций
Представитель Министерства финансов США пояснил, что такие решения принимают после тщательного анализа всех обстоятельств.
Представитель Министерства финансов США заявил, что уменьшение доли российского олигарха Олега Дерипаски в компании "Русал" не является основанием для вывода российского металлургического гиганта из-под санкций.
Сообщает Зеркало недели со ссылкой на Reuters.
Минфин США "проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого из запросов на исключение из списка санкций", поэтому просто смена собственности не гарантирует прекращения штрафных мер, приводит агентство слова представителя ведомства.
Таким образом в Минфине прокомментировали информацию группы компаний En+, которая является контролирующим акционером "Русала", о готовности Дерипаски покинуть совет директоров и сократить свою долю в ней ниже 50%. Такой шаг направлен на взаимодействие с управлением Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против 36 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали семь олигархов, 17 высокопоставленных чиновников, а также 12 государственных и частных компаний.
Пока больше всего пострадал российский олигарх Олег Дерипаска. В санкционный список попали три его компании UC Rusal, En+ и "Базовый элемент". 9 апреля Rusal сообщил, что санкции США поставили компанию перед угрозой технического дефолта. Вслед за этим стоимость ценных бумаг UC Rusal на Гонконгской бирже упала более чем на 50%. С момента объявления санкций капитализация этого актива Дерипаски упала более чем на 3 млрд долларов.