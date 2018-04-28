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Сербского президента не позвали на инаугурацию в Кремль

Александр Вучич
14:01 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

Кремль не пригласил президента Сербии Александра Вучича на инаугурацию Владимира Путина.

Президент Сербии Вучич не получил приглашение на инаугурацию президента России Владимира Путина, которая состоится в Москве 7 мая.

Об этом сообщает сербское издание Blic.

В офисе президента Сербии сообщили, что Вучич в день инаугурации Путина посетит с официальным визитом в Анкару, где проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В администрации также утверждают, что поездка в Турцию была запланирована несколько месяцев назад и не комментируют решение Кремля не отправлять приглашение.

Однако, по мнению издания, решением не приглашать Вучича президент России показал ему, что не считает сербского президента "своим человеком".

Отмечается, что для этого есть как минимум две причины. Во-первых, тесная связь Вучича с канцлером Германии Ангелой Меркель. Менее чем за полтора месяца Вучич и Меркель виделись дважды.

Вторая причина - это невозможность договориться с Белградом о дипломатическом статусе российского гуманитарного центра в Нише.

В то же время, приглашение на инаугурацию получил президент республики Сербской Милорад Додик, известный своей пророссийской позицией.

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Александр Вучич, Владимир Путин, Инаугурация Путина, Кремль, Россия, РФ, Сербия.
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