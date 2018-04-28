Интернет-омбудсмен РФ признал невозможность блокировки Telegram

Существующий механизм блокировок неэффективен и бороться надо с авторами нелегального контента, а не с сервисом.

Об этом заявил российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, пишет РИА "Новости".

По его словам, сложности с блокировкой Telegram возникли из-за того, что мессенджер – это не сайт, а приложение.

"И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал он.

Впрочем, Мариничев добавил, что Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью обновлений обходить блокировки.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram на территории РФ. Ранее к Telegram был выдвинут ультиматум с требованием передать ключи шифрования от переписки пользователей. В мессенджере требования не выполнили и 13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора и заблокировать мессенджер Telegram на территории России.