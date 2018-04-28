В Новосибирске эвакуировали электричку из-за коробки с котятами

В России из пригородного поезда "Новосибирск - Сокур" эвакуировали 160 человек из-за подозрительного предмета. Бригада кинологов выяснила, что в коробке были котята.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги РФ.

В Новосибирске пришлось эвакуировать 166 человек из электрички, в которой обнаружили бесхозную коробку. На место обнаружения "бомбы" прибыла даже собака с милицией, но оказалось, что электричку не заминировали, а замимимировали. Целых четыре заряда! pic.twitter.com/kNcACbI6dk — Russia Moscow (@RussiaMoscow) 27 апреля 2018 г.

Контролер обнаружил в пригородном поезде неизвестный предмет, после чего пассажиров эвакуировали. Это произошло около 14:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени).

"Была организована эвакуация пассажиров поезда. На момент остановки в вагонах находились 166 человек. Поезд был отогнан в тупик. Для проверки была вызвана бригада кинологов, которая показала, что подозрительным предметом оказалась коробка с котятами", - цитируют сообщение пресс-службы железной дороги.

Чтобы отвезти пассажиров в Сокур, использовали резервный состав, который прибыл на станцию "Новосибирск-Южный" примерно через 40 минут после эвакуации пассажиров. Отмечается, что на движение других поездов инцидент не повлиял.