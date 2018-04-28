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В Новосибирске эвакуировали электричку из-за коробки с котятами

Электропоезд ЭР2 на станции Новосибирск
21:45 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Контролер обнаружил в вагоне подозрительный предмет, поэтому пассажиров эвакуировали, поезд отогнали в тупик и вызвали кинологов.

В России из пригородного поезда "Новосибирск - Сокур" эвакуировали 160 человек из-за подозрительного предмета. Бригада кинологов выяснила, что в коробке были котята.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги РФ.

Контролер обнаружил в пригородном поезде неизвестный предмет, после чего пассажиров эвакуировали. Это произошло около 14:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени).

"Была организована эвакуация пассажиров поезда. На момент остановки в вагонах находились 166 человек. Поезд был отогнан в тупик. Для проверки была вызвана бригада кинологов, которая показала, что подозрительным предметом оказалась коробка с котятами", - цитируют сообщение пресс-службы железной дороги.

Чтобы отвезти пассажиров в Сокур, использовали резервный состав, который прибыл на станцию "Новосибирск-Южный" примерно через 40 минут после эвакуации пассажиров. Отмечается, что на движение других поездов инцидент не повлиял.

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Все по теме:

Западно-Сибирская железная дорога, Пригородный поезд, Россия, РФ, Эвакуация поезда.
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