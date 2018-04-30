Москва вышла на митинги

В Москве, на проспекте Академика Сахарова, проходит митинг против ограничений в интернете и блокировки мессенджера Telegram.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что власти согласовали акцию на пять тысяч человек.

Организатором акции выступила Либертарианская партия. На сайте, посвященном митингу, отмечается, что "блокировка Telegram – это национальный позор". Организаторы призвали участников принести с собой бумажные самолетики – символ мессенджера. Мероприятие поддержал оппозиционер Алексей Навальный.

Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета. В своем сообщении в социальной сети "ВКонтакте" он назвал мероприятие "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию". По мнению создателя мессенджера, в нынешней ситуации активное участие пользователей "может поменять ход истории", поскольку будущее российского интернета находится в их руках.