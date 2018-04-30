Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов

Согласованный с властями Москвы митинг против блокировки Telegram завершился массовым запуском бумажных самолетиков (символ мессенджера), передает корреспондент.

Акция прошла спокойно, без задержаний. По итогам была принята резолюция с заявлением о недопустимости блокировки мессенджера.

"Наши права на тайну переписки, свободу слова и совести гарантированы Конституцией и не могут быть ограничены ни по закону, ни по совести", - говорится в документе.

Участники акции потребовали прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отменить законы, ограничивающие свободу интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство.

Присутствовавший на митинге лидер "Яблока" Григорий Явлинский заявил , что считает ограничение свободы интернета ударом по будущему страны.

"Будущее могут создавать только свободные люди. Свобода означает открытость интернета. Все, кто это не понимает, вредят нашей стране, все ограничения интернета являются непосредственным ударом по будущему страны", - сказал он.

Российская аудитория Telegram, по данным исследовательской компании Mediascope, в марте 2018 года составляла 12,4 млн человек.

ВЦИОМ в минувший вторник опубликовал результаты опроса, согласно которому доступ к мессенджеру Telegram важен для каждого четвертого пользователя интернета в России. Но среди россиян в возрасте 18-24 года эта доля заметно выше - 45%, отмечается в данных по результатам опроса.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram, 17 апреля адвокаты Telegram обжаловали блокировку мессенджера. Несмотря на усилия по блокировке мессенджера, Telegram пока частично сохраняет работоспособность в Рунете.