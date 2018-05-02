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Россия значительно сократила военные расходы

Российская армия
09:44 Сегодня Телеграф
УНИАН

Россия впервые за последние десятилетия сократила военные расходы на 20%, отмечают эксперты SIPRI.

Россия в 2017 году сократила военные расходы на 20%, это сокращение ассигнований стало первым за почти два десятилетия.

Об этом сообщатся в обнародованном докладе Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI), передает Радио Свобода.

Исследователи отмечают, что после "игры мускулами" в нескольких странах мира, включая Украину и Сирию, Москва вынуждена сократить военные расходы, что грозит будущим операциям этой страны. Причинами этого авторы доклада называют глубокую экономическую рецессию, вызванную падением цен на нефть в 2014 году, а также влияние введенных тогда же западных санкций, связанных с агрессией России в Украине.

Отмечается, что резкое сокращение военных расходов в России произошло тогда, когда расходы других лидеров по этим показателям - США, Китая и Саудовской Аравии - достигли в 2017 году пиковых после завершения "холодной войны" значений. Поэтому Россия опустилась на четвертое место в рейтинге, пропустив в тройку лидеров Саудовскую Аравию.

Аналитики SIPRI принимают во внимание только официально задекларированные странами расходы на оборону. В случае России такие данные могут быть некорректными, поскольку значительная часть расходов может осуществляться через такие структуры, как как так называемая "частная военная компания Вагнера", которую Москва использовала в Украине и Сирии. Также российский военный бюджет имеет значительное количество "засекреченных" статей, назначение которых публично не разглашается.

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Военные расходы РФ, Россия, Стокгольмский международный институт исследований мира.
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