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Рекордное число россиян просят убежища в США

Флаги США и РФ
14:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

После очередного президентского срока Владимира Путина увеличилось количество просьб россиян об убежище в США.

Власти США получили в 2017 фискальном году (закончился в сентябре) рекордное количество прошений о предоставлении убежища от граждан России.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на статистику от Службы гражданства и иммиграции США.

"Власти США получили 2664 новых ходатайства о предоставлении убежища от российских граждан в (2017 - ред.) финансовом году, заканчивающемся 30 сентября, что на 39% больше по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о рекордном показателе для постсоветского периода. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда было подано 2127 прошений.

При этом подчеркивается, что число первичных обращений россиян с просьбой об убежище постоянно растет с 2012 года, когда Владимир Путин в очередной раз занял пост президента.

Для получения убежища в США заявитель должен предоставить убедительные доказательства того, что на родине он подвергается преследованию (или существует угроза такого преследования) по расовым, религиозным, национальным, политическим мотивам или из-за принадлежности к определенной социальной группе. Точные причины, по которым запрашивается убежище, в статистике Службы гражданства и иммиграции США не указываются.

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Власти США, Россия, РФ, США, Убежище.
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