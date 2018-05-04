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Россиянина арестовали за флаг ЕС

Флаг ЕС
02:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

В России арестовали участника первомайской демонстрации из-за флага Евросоюза.

Участник первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге арестован на 27 суток за то, что развернул флаг Европейского союза во время акции. Стяг не входил в перечень атрибутики, которая была согласована с властями города.

Как сообщает Радио Свобода, Петроградский суд признал участника демонстрации Максима Разметова виновным в повторном нарушении условий проведения публичного мероприятия и невыполнении распоряжений полицейских. Суд отметил, что мужчину ранее уже задерживали по этим статьям.

На акциях 1 мая в российском Санкт-Петербурге полиция задержала 14 участников за то, что те несли флаги ЕС, Британии, Израиля и ЛГБТ, а также за портрет президента России Владимира Путина, который одна из активисток несла в колонне "Партии мертвых".

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Максим Разметов, Россия, Санкт-Петербург, флаг ЕС.
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