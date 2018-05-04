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В Кремле отреагировали на заявление Земана о "Новичке" в Чехии

Кремль
15:41 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Заявление Земана по газу "Новичок" демонстрирует несостоятельность обвинений Лондона, Кремль уверен, что союзники Лондона откажутся от поддержки обвинений.

В Кремле уверены, что заявление президента Чехии о тестировании на территории страны вещества "Новичок" является доказательством несостоятельности обвинений Великобритании в адрес России по делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают "Ведомости".

"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании, руководство Великобритании. Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями", - передал Песков позицию Кремля.

Также он предположил, что это станет очередным шагом к тому, что все больше стран начнут "чувствовать себя втянутыми в авантюру".

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Все по теме:

Дмитрий Песков, Милош Земан, Новичок, Отравление Скрипалей, РФ, Чехия.
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