В Кремле отреагировали на заявление Земана о "Новичке" в Чехии
Заявление Земана по газу "Новичок" демонстрирует несостоятельность обвинений Лондона, Кремль уверен, что союзники Лондона откажутся от поддержки обвинений.
В Кремле уверены, что заявление президента Чехии о тестировании на территории страны вещества "Новичок" является доказательством несостоятельности обвинений Великобритании в адрес России по делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают "Ведомости".
"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании, руководство Великобритании. Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями", - передал Песков позицию Кремля.
Также он предположил, что это станет очередным шагом к тому, что все больше стран начнут "чувствовать себя втянутыми в авантюру".