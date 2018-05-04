В Кремле отреагировали на заявление Земана о "Новичке" в Чехии

В Кремле уверены, что заявление президента Чехии о тестировании на территории страны вещества "Новичок" является доказательством несостоятельности обвинений Великобритании в адрес России по делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают "Ведомости".

"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании, руководство Великобритании. Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями", - передал Песков позицию Кремля.

Также он предположил, что это станет очередным шагом к тому, что все больше стран начнут "чувствовать себя втянутыми в авантюру".