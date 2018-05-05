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В РФ судят экс-начальника полигона за продажу Украине ракетных двигателей

Авиационная управляемая ракета Х-55 класса “воздух-поверхность”
13:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Ущерб по делу, следствие по результатам различных экспертиз оценило более чем в 160 млн руб.

Экс-главу военного полигона в Подмосковье будут судить за продажу ракетных двигателей Украине. Об этом говорится в материалах российского бизнес-издания "Коммерсант".

Как сообщается, перед судом предстанет Олег Пронин — бывший директор “Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем”. На полигоне должны были разобрать 93 авиационные управляемые ракеты. Но их двигатели вместо утилизации продали в Украину — по 1,2 млн рублей за штуку.

По данным газеты, Пронин признал вину и дал показания против сообщников, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Московской области. Его дело будет рассмотрено в особом порядке. Первое заседание назначено на 28 мая.

Пронина обвиняют в соучастии в двух особо крупных мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в хищении оружия, комплектующих к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 226 УК РФ).

По данным главного управления Следственного комитета РФ, вменяемые Пронину преступления были совершены в рамках реализации федеральной целевой программы “Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2012 годы и на период до 2020 года”. Его полигон в 2012-13 годах должен был разобрать 93 авиационные управляемые ракеты Х-55 класса “воздух-поверхность” средней дальности, у которых истекли сроки годности, а их запчасти передать на переработку ЗАО “Южно-Уральский специализированный центр утилизации”, вернув военному ведомству часть вырученных за лом цветных металлов средств.

На деле двигатели товарным поездом переправили в Украину под видом металлолома. Группа мошенников получила от посредника по 1,2 млн рублей за каждый. В итоге авиационные детали оказались в запорожском ОАО “Мотор Сич”, которое ранее производило их как для российских, так и для украинских оборонных предприятий, а теперь для нужд Минобороны Украины либо на экспорт.

Первым из участников группы в феврале 2018 года был осужден предприниматель Михаил Дзама — ему дали два года за обналичивание полученных мошенниками денег.

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Мотор Сич, Олег Пронин, Ракета, СК РФ, Х-55.
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