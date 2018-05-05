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"Он нам не царь": На акциях протеста в РФ задержали около 250 человек

Задержание активиста в Красноярске
14:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Среди задержанных есть и простые прохожие, которые не принимали участия в протестах.

На акциях протеста "Он нам не царь", приуроченных к инаугурации Владимира Путина, задержали уже более 250 человек, сообщает "Сибирь.Реалии".

По данным издания более 150 человек были задержаны в Красноярске.

В Якутске после несанкционированной акции и митинга полиция задержала 75 человек, это почти все участники протеста, среди них несколько журналистов.

В Новокузнецке после митинга в отделении полиции оказались более 20 человек.

 

Как сообщалось ранее, среди задержанных в Красноярске оказалась координатор штаба Навального Яна Герасимова. На данный момент суд признал её виновной в нарушении порядка организации митинга и арестовал на трое суток.

На заседании Герасимова заявила, что не является организатором протестной акции. Несмотря на это, суд вынес решение об аресте.

Также сообщается, что 15 человек, задержанных в Барнауле, уже отпустили.

Напомним, сегодня в российских городах начались протестные акции «Он нам не царь», организованные сторонниками российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Согласованные акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Магадане и Иркутске. Также митинги проходят в ряде сибирских городов, в том числе Новосибирске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ, Якутске.

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Алексей Навальный, Владимир Путин, Задержания, Протесты, Россия.
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