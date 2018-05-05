"Он нам не царь": На акциях протеста в РФ задержали около 250 человек
Среди задержанных есть и простые прохожие, которые не принимали участия в протестах.
На акциях протеста "Он нам не царь", приуроченных к инаугурации Владимира Путина, задержали уже более 250 человек, сообщает "Сибирь.Реалии".
По данным издания более 150 человек были задержаны в Красноярске.
В Якутске после несанкционированной акции и митинга полиция задержала 75 человек, это почти все участники протеста, среди них несколько журналистов.
В Новокузнецке после митинга в отделении полиции оказались более 20 человек.
На этот раз повеселее прошло, но весело не всем #ОнНамНеЦарь #задержания #Красноярск pic.twitter.com/T6PGilr37B
— Mithrill Russia (@mithrill_ru) 5 мая 2018 г.
Как сообщалось ранее, среди задержанных в Красноярске оказалась координатор штаба Навального Яна Герасимова. На данный момент суд признал её виновной в нарушении порядка организации митинга и арестовал на трое суток.
На заседании Герасимова заявила, что не является организатором протестной акции. Несмотря на это, суд вынес решение об аресте.
Также сообщается, что 15 человек, задержанных в Барнауле, уже отпустили.
Напомним, сегодня в российских городах начались протестные акции «Он нам не царь», организованные сторонниками российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Согласованные акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Магадане и Иркутске. Также митинги проходят в ряде сибирских городов, в том числе Новосибирске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ, Якутске.