"Он нам не царь": Алексея Навального задержали в Москве

В Москве на акции протеста "Он нам не царь" задержали политика Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал Дождь.

Также отмечается, что минимум пятерых человек, кроме Навального задержали на Пушкинской площади в Москве.

По данным Дождя на данный момент продолжаются задержания.

Как сообщалось ранее, сегодня по всей территории России проходят массовые акции протеста приуроченные к официальной церемонии инаугурации Владимира Путина. Акция носит название "Он нам не царь" и организована сторонниками Алексея Навального.

Митинги запланированы сегодня в 90 городах по всей стране. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах мероприятия не санкционированы. Среди целей акции организаторы называют борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram.