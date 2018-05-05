Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Азербайджане задержан подозреваемый в избиении нардепа Найема
В Азербайджане задержан подозреваемый в избиении нардепа Найема
Новости: Порошенко сообщил, чем важна единая поместная церковь для Украины
Порошенко сообщил, чем важна единая поместная церковь для Украины
Новости: Беленюк: Звали на "Танцы со звездами", но я планирую ехать на чемпионат мира
Беленюк: Звали на "Танцы со звездами", но я планирую ехать на чемпионат мира
Новости: Ученые в США создали музыку Млечного пути
Ученые в США создали музыку Млечного пути
X

"Он нам не царь": Алексея Навального задержали в Москве

Алексей Навальный
15:06 Сегодня Телеграф
УНН

Сегодня по всей территории России проходят массовые акции протеста приуроченные к официальной церемонии инаугурации Владимира Путина

В Москве на акции протеста "Он нам не царь" задержали политика Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал Дождь.

Также отмечается, что минимум пятерых человек, кроме Навального задержали на Пушкинской площади в Москве.

По данным Дождя на данный момент продолжаются задержания.

Как сообщалось ранее, сегодня по всей территории России проходят массовые акции протеста приуроченные к официальной церемонии инаугурации Владимира Путина. Акция носит название "Он нам не царь" и организована сторонниками Алексея Навального.

Митинги запланированы сегодня в 90 городах по всей стране. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах мероприятия не санкционированы. Среди целей акции организаторы называют борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алексей Навальный, Владимир Путин, Москва, Протесты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Россия значительно сократила военные расходы Монстрация в Петербурге: 15 человек задержано за национальные флаги других стран На фестивале в Петербурге танк переехал людей (Видео)

Последние новости

США отменяет TPS: 57 тысяч граждан Гондураса могут быть депортированы В АПЛ выбирают лучшего тренера сезона В Черновцах студент-медик из Индии утонул в реке
Сегодня читают
01 Сенаторы США хотят от Луценко объяснений
02 Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
03 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
04 В РФ судят экс-начальника полигона за продажу Украине ракетных двигателей
05 Киев направил ноту протеста России
Новости сегодня
15:28 Львов празднует свое 762-летие
15:27 В НБА впервые главным тренером может стать женщина
15:20 В США "потеряли" оружейный плутоний-239
15:17 Суд снова решил арестовать имущество сына главы МВД
15:17 Появилась характеристика Xiaomi Mi7 в черном цвете
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах
Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах
Новости: В СИЗО Кривого Рога умер подозреваемый в ДТП
В СИЗО Кривого Рога умер подозреваемый в ДТП
Новости: США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире
США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире
Новости: Евровидения 2018: список участников первого полуфинала
Евровидения 2018: список участников первого полуфинала
Добавить комментарий
0