"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных

В России, где проходят акции протеста "Он нам не царь", задержаны более полутора тысяч человек - больше, чем в большой акции 26 марта 2017 года.

Об этом сообщает проект "ОВД-Инфо".

Кроме того, есть задержанные в Кемерове и Ростове-на-Дону (по 2 человека), Екатеринбурге и Томске (по 1 человеку).

Ранее сообщалось о более тысячи задержанных участниках акций протеста.

Как известно, в России 5 мая проходят акции протеста против политики Путина "Он нам не царь"

Кроме того, есть задержанные в Кемерове и Ростове-на-Дону (по 2 человека), Екатеринбурге и Томске (по 1 человеку).

Ранее сообщалось о более тысячи задержанных участниках акций протеста.

Как известно, в России 5 мая проходят акции протеста против политики Путина "Он нам не царь"