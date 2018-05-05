"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
В городах России задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих.
В России, где проходят акции протеста "Он нам не царь", задержаны более полутора тысяч человек - больше, чем в большой акции 26 марта 2017 года.
Об этом сообщает проект "ОВД-Инфо".
Кроме того, есть задержанные в Кемерове и Ростове-на-Дону (по 2 человека), Екатеринбурге и Томске (по 1 человеку).
Ранее сообщалось о более тысячи задержанных участниках акций протеста.
Как известно, в России 5 мая проходят акции протеста против политики Путина "Он нам не царь"
Протесты против Путина: в РФ больше тысячи задержанны
Кроме того, есть задержанные в Кемерове и Ростове-на-Дону (по 2 человека), Екатеринбурге и Томске (по 1 человеку).
Ранее сообщалось о более тысячи задержанных участниках акций протеста.
Как известно, в России 5 мая проходят акции протеста против политики Путина "Он нам не царь"