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"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных

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Задержание в России
22:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

В городах России задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих.

В России, где проходят акции протеста "Он нам не царь", задержаны более полутора тысяч человек - больше, чем в большой акции 26 марта 2017 года.

Об этом сообщает проект "ОВД-Инфо".

Кроме того, есть задержанные в Кемерове и Ростове-на-Дону (по 2 человека), Екатеринбурге и Томске (по 1 человеку).

Ранее сообщалось о более тысячи задержанных участниках акций протеста.

Как известно, в России 5 мая проходят акции протеста против политики Путина "Он нам не царь"

"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных

Протесты против Путина: в РФ больше тысячи задержанны

Кроме того, есть задержанные в Кемерове и Ростове-на-Дону (по 2 человека), Екатеринбурге и Томске (по 1 человеку).

Ранее сообщалось о более тысячи задержанных участниках акций протеста.

Как известно, в России 5 мая проходят акции протеста против политики Путина "Он нам не царь"

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Владимир Путин, Задержание в России, Митинг, Он нам не царь, Протесты, Россия.
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