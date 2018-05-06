В Сочи загорелся круизный лайнер, который должен был плыть в Крым

Пожар случился в ночь на воскресенье, 6 мая, тогда, когда корабль находился в Сочи. Загорелся дизель-генератор. В момент возгорания на его борту находились только члены экипажа. Именно их и пришлось эвакуировать – 243 лица, сообщают "РИА Новости". По этой причине его рейсы в очередной раз отложили.

Следовательно рейс из Сочи в оккупированный Крым – Ялту и Севастополь – пришлось в очередной раз отложить. До этого лайнер должен был отправиться на захваченные территории еще 29 апреля, однако тогда круиз отложили из-за технических проблем и перенесли на 6 мая. Теперь из-за пожара круиз снова пришлось отложить.

Стоит отметить, что лайнер "Князь Владимир" в 2017 году совершил 18 рейсов в оккупированный Крым. За это он даже попал в базу "Миротворца".