Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Мининфраструктуры анонсировали новые механизмы контроля качества дорог
В Мининфраструктуры анонсировали новые механизмы контроля качества дорог
Новости: Прогноз погоды на 7 мая: Украину накроют дожди
Грозы и ветер: Украину накроют дожди
Новости: Украина – Марокко: дата матча сборных изменена
Украина – Марокко: дата матча сборных изменена
Новости: Научные гипотезы, которые оказались ошибочными
Научные гипотезы, которые оказались ошибочными
X

В Сочи загорелся круизный лайнер, который должен был плыть в Крым

"Князь Владимир"
17:03 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Facebook

В России круизный лайнер "Князь Владимир", который должен был совершить рейс из Сочи в оккупированный Крым, загорелся.

Пожар случился в ночь на воскресенье, 6 мая, тогда, когда корабль находился в Сочи. Загорелся дизель-генератор. В момент возгорания на его борту находились только члены экипажа. Именно их и пришлось эвакуировать – 243 лица, сообщают "РИА Новости". По этой причине его рейсы в очередной раз отложили.

Следовательно рейс из Сочи в оккупированный Крым – Ялту и Севастополь – пришлось в очередной раз отложить. До этого лайнер должен был отправиться на захваченные территории еще 29 апреля, однако тогда круиз отложили из-за технических проблем и перенесли на 6 мая. Теперь из-за пожара круиз снова пришлось отложить.

Стоит отметить, что лайнер "Князь Владимир" в 2017 году совершил 18 рейсов в оккупированный Крым. За это он даже попал в базу "Миротворца".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Князь Владимир, Круизный лайнер, Крым, Сочи.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

"Он нам не царь": Алексея Навального задержали в Москве "Он нам не царь": На акциях протеста в РФ задержали около 250 человек В РФ судят экс-начальника полигона за продажу Украине ракетных двигателей

Последние новости

Смех до слез: вечерние анекдоты 6 мая Появилась приятная новость для владельцев флагмана Honor 8 Свитолина сыграет против Наварро во 2-м раунде турнира в Мадриде
Сегодня читают
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 ВКУ поддерживает украинскую автокефалию УПЦ
03 Головкин - Мартиросян: полное видео боя
04 Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
05 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
Новости сегодня
18:22 Столица туманов: прогулка по уникальному китайскому мегаполису (Фото)
18:11 Под Северодонецком горят пять гектаров леса
18:07 Зинченко в шестом матче подряд оказался вне заявки Ман Сити
18:07 Специалисты рассказали, какие продукты нельзя употреблять вместе с чаем
17:42 Вот как выглядели звезды во время выхода их первого музыкального альбома
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности
ГСЧС предупреждает о высокой пожарной опасности
Новости: Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе
Новости: Супрун посоветовала, как уберечься от "лишнего" солнца
Супрун посоветовала, как уберечься от "лишнего" солнца
Новости: Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Добавить комментарий
0