"Он нам не царь": мэрия Москвы финансировала "Казаков"

"Казаки" "Центрального казачьего войска", которые нападали на участников акции "Он нам не царь", получали финансирование от мэрии Москвы на обучение по охране общественного порядка на массовых мероприятиях.

Об этом пишет издание The Bell.

По данным ресурса "Чудеса OSINT", в 2016-2018 годах "казацкое войско" получило 3 контракта на 15,9 млн рублей.

Целью контрактов было "обучение и закрепление необходимых знаний и навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечение безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории Москвы".

В марте 2018 года на сайте мэрии Москвы появились фотографии тренировок "казачьего войска". Они, в частности, учились задерживать потенциальных правонарушителей.

В публикации "Центрального казачьего войска" на сайте Tearin.ru сообщается, что "казаки" вместе с Росгвардией будут обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу.

Журналисты The Bell не смогли дозвониться в "Центральное казачье войско", на звонки не ответил и атаман войска Иван Миронов.

Издание подчеркивает, что, согласно базе данных, фамилия и имя атамана совпадают с данными бывшего заместителя председателя правительства Самарской области, генерал-лейтенанта запаса ФСБ.

В то же время "РБК" сообщает, что в Москве одновременно с участниками протестной акции "Он нам не царь" на улицы города вышли люди в казацкой форме, которые представлялись бойцами крымского казачьего полка имени генерала Бакланова.

По информации журналистов, вместе со сторонниками провластного национально-освободительного движения они нападали на протестующих, после чего сотрудники полиции жестко задерживали их оппонентов.

Крымский казачий полк имени генерала Бакланова был создан 1 марта 2014 для сопровождения непризнанного миром "референдума" о статусе полуострова, по результатам которого РФ включила Крым в свой состав, передает "Крым.Реалии".