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Путин стал президентом России

Владимир Путин
12:34 Сегодня Телеграф
УНИАН

В Москве состоялась инаугурация Владимира Путина, который четвертый раз стал президентом России.

Владимир Путин в четвертый раз вступил на пост президента России.

Как передает корреспондент в РФ, Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец за 5 минут до начала церемонии, с первым ударом курантов, под торжественную музыку прошел в Андреевский зал и с трибуны принес присягу.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - сказал Путин.

Согласно российскому законодательству, после этого президент считается вступившим в должность, о чем объявил глава Конституционного суда РФ.

В зале прозвучал гимн РФ, а над резиденцией подняли дубликат штандарта президента. После этого Путин выступил с обращением к гражданам России.

В завершение церемонии в Москве со стороны Кремлевской набережной произвели 30 торжественных залпов холостыми зарядами из артиллерийских орудий.

После вступления в должность Путин вышел на Соборную площадь, где принял парад президентского полка.

Как сообщалось, 18 марта, в четвертую годовщину подписания в Кремле так называемого "договора" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя, в России прошли выборы президента.

23 марта Центризбирком РФ признал выборы состоявшимися, сообщив, что действующий президент Путин победил с результатом 76,69%.

Избранный президент РФ вступает в должность по истечении шести лет со дня предыдущего вступления в должность главы государства. В 2012 году инаугурация Путина состоялась также 7 мая. 6 мая 2012 года в Москве прошли массовые протесты против переизбрания Путина. Было задержано более 400 человек, часть из них были осуждены по так называемому "болотному делу".

5 мая этого года, за два дня до начала четвертого президентского срока Путина, в десятках российских городов прошли массовые протесты под лозунгом "Он нам не царь". Было задержано более 1500 человек, больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге.

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Владимир Путин, Выборы РФ, Инаугурация Путина, РФ.
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