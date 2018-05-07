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Путин выдвинул кандидата на пост премьера РФ

Владимир Путин и Дмитрий Медведев
15:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России.

Президент России Владимир Путин, 7 мая в четвертый раз вступивший в должность, оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра Дмитрия Медведева. Его кандидатура внесена в Госдуму для получения согласия на назначение главой правительства", - говорится в сообщении.

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Планируется, что сегодня кандидат в премьеры проведет консультации с парламентскими фракциями "Единая Россия" и ЛДПР, а завтра - с КПРФ и "Справедливая Россия". Заседание Думы по утверждению нового главы правительства намечено на 8 мая.

Ранее в понедельник после инаугурации президента Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства, как того требует Конституция РФ. Все члены кабинета министров перешли в ранг исполняющих обязанности до формирования нового правительства.

Согласно Конституции РФ, председатель правительства назначается президентом с согласия Госдумы. Премьер не позднее недельного срока после назначения должен предложить президенту кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров.

Медведев возглавляет правительство России с 2012 года. В 2008-2012 годах он занимал пост президента страны.

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Владимир Путин, Глава правительства РФ, Дмитрий Медведев, Пост премьер-министра РФ, Правительство РФ.
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