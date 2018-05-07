Путин выдвинул кандидата на пост премьера РФ

Президент России Владимир Путин, 7 мая в четвертый раз вступивший в должность, оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра Дмитрия Медведева. Его кандидатура внесена в Госдуму для получения согласия на назначение главой правительства", - говорится в сообщении.

Планируется, что сегодня кандидат в премьеры проведет консультации с парламентскими фракциями "Единая Россия" и ЛДПР, а завтра - с КПРФ и "Справедливая Россия". Заседание Думы по утверждению нового главы правительства намечено на 8 мая.

Ранее в понедельник после инаугурации президента Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства, как того требует Конституция РФ. Все члены кабинета министров перешли в ранг исполняющих обязанности до формирования нового правительства.

Согласно Конституции РФ, председатель правительства назначается президентом с согласия Госдумы. Премьер не позднее недельного срока после назначения должен предложить президенту кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров.

Медведев возглавляет правительство России с 2012 года. В 2008-2012 годах он занимал пост президента страны.