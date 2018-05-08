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РФ срывает сроки запуска ракет из-за импортозамещения

Российская ракета
16:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Запуски с космодрома "Восточный" могут сорваться: России не из чего делать спутники.

Запуски с космодрома "Восточный" (РФ, Амурская область), которые запланированы на конец 2018 года, могут перенести, поскольку из-за импортозамещения возникли проблемы с графиком изготовления спутников.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме.

"С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки. (До конца года - ред.) скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее. При увеличении отставания от графика изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято", - сказал источник.

О каких именно проблемах с импортозамещением идет речь, он не уточнил.

Космодром Восточный в Амурской области начали строить в 2012 году. Его стоимость оценивается в сотни миллиардов рублей (миллиарды долларов), несколько миллиардов были украдены.

Таким образом, с крупнобюджетного проекта - космодрома Восточный - стартовали всего три ракеты-носителя. Первый запуск с Восточного был запланирован на 27 апреля 2016 года, однако из-за неполадок состоялся на следующий день. Второй пуск - в ноябре 2017 года - был неудачным. Последний пуск прошел 1 февраля этого года.

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Запуск спутников в космос, Импортозамещение, Космодром Восточный, Россия, РФ, Спутники.
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