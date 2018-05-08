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В Кремле отреагировали на назначение Пашиняна

Никола Пашинян
16:29 Сегодня Телеграф
УНИАН

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Николу Пашиняна с избранием на должность премьера Армении.

Президент и премьер-министр РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Никола Пашиняна с избранием на должность главы правительства Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества независимых государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности" - подчеркнул в телеграмме Путин.

Пашиняна избрали премьер-министром Армении
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Медведев в своем поздравлении заявил: "Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях, укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересами России и Армении".

Как сообщалось, 17 апреля Путин поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении и пожелал успехов на этой высокой государственной должности.

В середине апреля в Армении начались массовые протесты. Демонстранты сначала требовали отставки премьера Саргсяна, а после его ухода с должности 23 апреля – избрания Пашиняна новым премьером.

В Кремле заявили, что смена власти в Украине и Армении под давлением уличных протестов не аналогична, а ситуации в этих двух странах нельзя сравнивать.

Сегодня, 8 мая, Пашинян был избран премьер-министром Армении. Его кандидатуру поддержали 59 депутатов парламента.

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Армения, Владимир Путин, Кремль, Никола Пашинян, РФ.
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