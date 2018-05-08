Лавров и Маас обсудят Украину, иранский атом и корейский диалог

Главы МИД РФ и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудят 10 мая в Москве ситуацию в Сирии, иранскую ядерную сделку, проблематику межкорейского диалога и украинский кризис, сообщили во вторник на Смоленской площади.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить практические вопросы двусторонних связей. Предполагается провести обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ход реализации Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса, задачи взаимодействия в этой связи в рамках "нормандского формата", урегулирование вооруженного конфликта и борьбу с терроризмом в Сирии и продвижение мирного процесса в Ливии, ситуацию на Ближнем Востоке, проблематику межкорейского диалога и иранскую ядерную программу", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Х.Маас посетит РФ 10 мая с рабочим визитом. Это первая встреча С.Лаврова с Х.Маасом после его назначения на должность главы германского внешнеполитического ведомства в марте 2018 г.