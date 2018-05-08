Медведев начал премьерство с поднятия пенсионного возраста

И. о. премьера РФ Дмитрий Медведев на рассмотрении Госдумой его кандидатуры для утверждения заявил, что правительство РФ в ближайшее время подготовит предложения по повышению пенсионного возраста.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Правительство (России - ред.) свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть", - заявил Медведев.

При этом он отметил, что сейчас пенсионная система не идеальная и требует совершенствования. Он напомнил, что прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет.

Медведев также заявил, что в России необходимо принимать решения по повышению пенсионного возраста, поскольку нельзя "разбалансировать пенсионную систему".

Сейчас в России женщины уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60.