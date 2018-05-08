Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018

Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пенсионный фонд пересчитал пенсии для работающих пенсионеров
Пенсионный фонд пересчитал пенсии для работающих пенсионеров
Новости: В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах
В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах
Новости: Мигель Велозу - об этапе своей карьеры в киевском "Динамо"
Мигель Велозу - об этапе своей карьеры в киевском "Динамо"
Новости: Злата Огневич назвала своих фаворитов на Евровидении 2018
Злата Огневич назвала своих фаворитов на Евровидении 2018
X

Медведев начал премьерство с поднятия пенсионного возраста

Дмитрий Медведев
18:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Переизбранный премьер-министр РФ Дмитрий Медведев хочет повысить пенсионный возраст для россиян.

И. о. премьера РФ Дмитрий Медведев на рассмотрении Госдумой его кандидатуры для утверждения заявил, что правительство РФ в ближайшее время подготовит предложения по повышению пенсионного возраста.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Правительство (России - ред.) свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть", - заявил Медведев.

При этом он отметил, что сейчас пенсионная система не идеальная и требует совершенствования. Он напомнил, что прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет.

Медведев также заявил, что в России необходимо принимать решения по повышению пенсионного возраста, поскольку нельзя "разбалансировать пенсионную систему".

Сейчас в России женщины уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Госдума РФ, Дмитрий Медведев, Пенсионный возраст, Россия, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

"Он нам не царь": мэрия Москвы финансировала "Казаков" В Москве прошла еще одна акция против инаугурации Путина В Сочи загорелся круизный лайнер, который должен был плыть в Крым

Последние новости

Евровидение 2018: все песни стран-участниц первого полуфинала (Видео) Лицеисты в Кривом Роге потеряли сознание на параде Девушка превращает любую вещь в произведение искусства простыми нитками и пряжей (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
04 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
05 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Новости сегодня
19:01 Суд Киева не запретил активистам предотвращать акции "Бессмертного полка"
18:41 В штабе сборной Италии может появиться легендарный игрок "Ювентуса" и "Милана"
18:28 Курьезные причины запретить фотографировать фигуристов во время выступления
18:13 "Ливерпуль" теряет защитника перед игрой с "Реалом" в финале ЛЧ в Киеве
18:10 Луху — самая грустная кошка в мире, которую так и хочется приласкать
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Новости: День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире
День памяти и День победы: как отмечается, история праздника
Новости: Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости: Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Добавить комментарий
0