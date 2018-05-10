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В Москве произошло нападение на посольство Латвии

Нападение на посольство Латвии в Москве
08:59 Сегодня Телеграф
www.pravda.com.ua
Фото: Твиттер

В Москве в здание посольства Латвии пять человек бросили несколько дымовых шашек и файеров, задержаны два человека.

В Москве 9 мая произошло нападение на здание латвийского посольства, задержаны два человека. Об этом пишет Радио Свобода.

"Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России полностью гарантировать безопасность дипломатических миссий Латвии, согласно международному праву", - сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

По данным СМИ, инцидент произошел около 17:30. К зданию дипмиссии подошли пять человек и бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из нападавших пытался сделать черной краской надпись на стене здания.

В российском "Интерфаксе" сообщили, что задержанные - активисты незарегистрированной партии "Другая Россия", которые "выражали протест" у посольства Латвии в Москве против задержания Владимира Линдермана, выступавший за возвращение русскоязычного школьного образования в Латвии.

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Дымовые шашки, Нападение на здание, Посольство Латвии в Москве, Файеры.
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