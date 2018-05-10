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В Москве произошло нападение на посольство Латвии

Флаг Латвии
00:05 Сегодня Телеграф
Укринформ

Рига готовит ноту МИД России с требованием обеспечить безопасность дипломатического представительства.

Нападение на здание посольства Латвии произошло в Москве. Задержаны два человека.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич в Twitter.

"Латвия подаст ноту министерству иностранных дел России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства. Такие провокации недопустимы, России необходимо действовать соответственно",— написал он.

Как сообщает СМИ, по словам пресс-секретаря МИД Латвии, инцидент произошел около 17:30, по киевскому времени. Нападение совершили четыре-пять человек, которые бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из них пытался с помощью баллона с черной краской сделать надпись на здании посольства.

Их мотивы пока неизвестны, отметил пресс-секретарь.

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Латвия, Москва, Нападение на посольство Латвии, Посольство Латвии, Россия.
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