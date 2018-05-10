В Москве произошло нападение на посольство Латвии

Нападение на здание посольства Латвии произошло в Москве. Задержаны два человека.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич в Twitter.

Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 9 мая 2018 г.

"Латвия подаст ноту министерству иностранных дел России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства. Такие провокации недопустимы, России необходимо действовать соответственно",— написал он.

Как сообщает СМИ, по словам пресс-секретаря МИД Латвии, инцидент произошел около 17:30, по киевскому времени. Нападение совершили четыре-пять человек, которые бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из них пытался с помощью баллона с черной краской сделать надпись на здании посольства.

Их мотивы пока неизвестны, отметил пресс-секретарь.