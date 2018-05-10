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Российских олигарх из-за санкций США потерял проект в Иране

Игорь Чайка
14:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Сын генпрокурора РФ Игорь Чайка из-за санкций потерял крупный проект в Иране.

Компания "Русско-ближневосточный экспортный центр" Игоря Чайки, сына генпрокурора РФ, отказалась от строительства станции опреснения воды в Иране из-за американских санкций.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на бывшего совладельца компании Олега Митволя.

"ООО "Русско-ближневосточный экспортный центр" (РБЭЦ) отказалось от планов строительства в Иране станции опреснения воды", - сообщил Митволь.

До апреля Митволь был совладельцем компании "Русско-ближневосточный экспортный центр", которая собиралась уже в этом году построить в Иране станцию опреснения для питьевой и технической воды мощностью до 200 тысяч кубометров в сутки. Стоимость проекта оценивали в $180 млн. Из-за того, что США не полностью сняли санкции с Ирана, компания Чайки не смогла договориться о поставках в Иран оборудования для станций с его производителями, сообщил Митволь. По его словам, переговоры велись, в частности, с компаниями из Южной Кореи.

Иран входит в двадцатку стран с самым сухим климатом в мире, и недостаток питьевой воды является для страны серьезной проблемой.

Многостороннее соглашение, подписанное в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона о выходе из иранской ядерной сделки и объявил о готовности применить к Тегерану "жесточайшие санкции". Трамп отметил, что Иран не выполнял взятых на себя обязательств и не ограничил ядерные разработки в обмен на ослабление санкций.

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Игорь Чайка, Иран, РФ, Санкции США, Сын генпрокурора РФ.
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