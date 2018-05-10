Протесты 5 мая в РФ: член Совета по правам человека покинул пост

Член Совета по правам человека РФ, журналист Максим Шевченко решил покинуть СПЧ в связи с отказом Совета провести заседание по итогам протестных акций 5 мая в столице.

"Я официально заявляю, что выхожу из состава Совета по правам человека, поскольку я считаю, что публичные массовые аресты и жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями граждан в центре российской столицы требуют открытого, резонансного заседания", - сказал М.Шевченко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что требовал провести заседание СПЧ, чтобы рассмотреть вопрос участия "казаков" в охране порядка на несогласованных акциях 5 мая с участием всех заинтересованных сторон, однако это требование проигнорировано.

"В связи с этим не считаю возможным оставаться членом Совета", - добавил журналист.

5 мая в 23 городах России прошла протестная акция, инициированная Алексеем Навальным. По официальным данным, в Москве в ходе мероприятия было задержано порядка 300 человек - организаторы заявили о не менее чем 500 задержанных.