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Миллиардер РФ Дерипаска из-за санкций вернул самолеты, которые арендовал

Олег Дерипаска
08:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Российский миллиардер Олег Дерипаска вернул арендованные самолеты из-за санкций США.

Российский миллиардер Олег Дерипаска вернул три частные самолеты, которые находились у него в лизинге, поскольку введенные против него санкции США делают невозможным их использование.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о 3 реактивных самолетах Gulfstream G550. Два из них теперь продаются по 29,95 миллионов долларов США каждый.

В компании Freestream, которая занимается продажей самолетов сообщили, что они принадлежали компаниям Credit Suisse и Raiffeisen. Самолеты были переданы в лизинг через управляющую компанию подконтрольным Дерипаске фирмам.

6 апреля в связи с агрессией РФ в Украине США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. Под ограничительные меры, в частности, подпали "Русал" и En + Group Олега Дерипаски.

Минфин США 23 апреля допустил смягчение санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

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Все по теме:

Gulfstream G550, Миллиардер, Олег Дерипаска, Санкции.
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