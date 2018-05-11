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СМИ: Сурков покинет должность помощника Путина из-за ситуации в Украине

Владислав Сурков
17:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

При этом опрошенные чиновники утверждают, что дело не в личности Владислава Суркова, а в том, что результаты никому не удастся изменить.

Помощник президента РФ Владислав Сурков, который отвечает за украинское направление и сотрудничество с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, может оставить свой пост по итогам перестановок в администрации Владимира Путина.

Об этом рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и три источника, близких к управлению социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (управление курирует Сурков).

Источники РБК называют разные причины возможной отставки Суркова. В частности, в Кремле недовольны тем, что "стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик, минские соглашения не выполняются, каких-либо прорывов в обозримой перспективе не предвидится".

"При нашей жизни проблемы с "ДНР" и "ЛНР" не решить, это вопрос следующих поколений", - добавляет источник, близкий к Кремлю.

Также источники сообщают, что еще одной причиной увольнения являются конфликты Суркова с другими ведомствами, где "считали, что он вмешивается не в свои дела".

Фактами могут служить спор с силовиками, в частности со службой оперативной информации и международных связей ФСБ, которая отвечала за контрразведку на территориях оккупированного Донбасса.

Именно работники этой структуры якобы поддерживали главаря луганских террористов Леонида Пасечника в его конфликте с Игорем Плотницким, которого поддерживал советник Путина. При этом есть информация, что Сурков и сам намерен покинуть пост.

По словам близкого к российского чиновника директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, помощник президента скорее всего не останется в Кремле.

"Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве", - сказал политолог.

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Владимир Путин, Владислав Сурков, Донбасс, ОРДЛО.
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