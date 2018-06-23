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В РФ отреагировали на требование ООН вывести войска из Приднестровья

МИД РФ
15:33 Сегодня Телеграф
УНИАН

В МИД РФ назвали "одиозной и опасной" резолюцию Генассамблеи ООН с требованием вывести российская войска из Приднестровья.

В МИД РФ назвали "одиозной и опасной" резолюцию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций с требованием вывести российская войска из Приднестровья.

Об этом говорится в комментарии МИД России.

"22 июня Генеральная ассамблея ООН приняла вброшенный молдавской стороной провокационный проект резолюции "Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Вместе с тем не можем не отметить, что ответственное большинство государств-членов всемирной организации не сочли возможным солидаризироваться со столь одиозной и опасной инициативой некоторых молдавских политических кругов и либо проголосовали против нее, либо воздержались", - заявили в МИД РФ.

При этом подчеркивается, что в 1992 году "благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования".

"И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что в самом руководстве Республики Молдова нет единства в отношении указанной резолюции, как это следует из специального заявления президента Республики Молдова от 19 июня 2018 года.

"В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", - говорится в комментарии.

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Генассамблея ООН, МИД РФ, ООН, Приднестровья, Россия.
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