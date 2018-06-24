Лукашенко: Мы на фронте

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экономический провал его страны в ближайшие годы будет чреват для нее тяжелыми последствиями, вплоть до вхождения в состав другого государства. Как сообщается в сюжете телеканала ОНТ, такое заявление белорусский лидер сделал в ходе визита в Шкловский район.

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит надо будет или в состав какого-то государства идти или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай Бог, развяжут в Беларуси войну, как в Украине", - заявил А. Лукашенко на совещании.