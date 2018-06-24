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Лукашенко: Мы на фронте
Во время визита в Шкловский район Александр Лукашенко заявил об опасности для Беларуси войти в состав другого государства, не уточняя, какого.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экономический провал его страны в ближайшие годы будет чреват для нее тяжелыми последствиями, вплоть до вхождения в состав другого государства. Как сообщается в сюжете телеканала ОНТ, такое заявление белорусский лидер сделал в ходе визита в Шкловский район.
"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит надо будет или в состав какого-то государства идти или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай Бог, развяжут в Беларуси войну, как в Украине", - заявил А. Лукашенко на совещании.
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