В Барнауле объявлен режим ЧС из-за масштабного урагана

На территории Центрального района города Барнаула введен режим чрезвычайной ситуации из-за вчерашнего урагана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Такое решение принято сегодня по итогам оперативного совещания в администрации города Барнаула, которое провел глава города Сергей Дугин. О введении режима ЧС проинформирован врио Губернатора края Виктор Томенко.

По оперативной информации городских служб, Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии.

В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично – Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт.

Над ликвидацией аварий работают 98 бригад (445 человек, 164 единицы техники, из них от МЧС и УГОЧС и ПБ в Алтайском крае 131 человек и 31 единица техники), на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня. В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов.