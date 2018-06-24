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В Барнауле объявлен режим ЧС из-за масштабного урагана

Ураган в Барнауле
15:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

В Барнауле мэрия города ввела режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного урагана, который произошел 23 июня.

На территории Центрального района города Барнаула введен режим чрезвычайной ситуации из-за вчерашнего урагана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Такое решение принято сегодня по итогам оперативного совещания в администрации города Барнаула, которое провел глава города Сергей Дугин. О введении режима ЧС проинформирован врио Губернатора края Виктор Томенко.

По оперативной информации городских служб, Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии.

В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично – Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт.

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Над ликвидацией аварий работают 98 бригад (445 человек, 164 единицы техники, из них от МЧС и УГОЧС и ПБ в Алтайском крае 131 человек и 31 единица техники), на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня. В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов.

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Барнаул, Видео, Режим ЧС, Ураган.
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