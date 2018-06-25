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Россия и США продолжат сотрудничество в космической сфере

Россия и США
00:58 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: zn.ua

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о продолжении сотрудничества с США в космической сфере.

Россия не намерена прекращать сотрудничество с США в космической сфере, в частности, по совместному проекту создания лунной орбитальной станции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево - шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами. И будем продолжать и дальше. Космос пока, слава Богу, как был, так и остается сферой вне санкций", - сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Шведские учёные вышли из российского проекта по запуску к Луне автоматической межпланетной станции "Луна-25".

Напомним, Китай осуществил в понедельник успешный запуск спутника-ретранслятора “Цюэцяо” (в буквальном переводе с китайского “Сорочий мост”) при помощи ракеты-носителя “Чанчжэн-4-cи” (англоязычное название Long March-4C) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Как говорится в сообщении Китайского национального космического управления (CNSA), аппарат будет использоваться для обеспечения связи с автоматической межпланетной станцией “Чанъэ-4” при ее предстоящей посадке на обратную сторону Луны.

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Космос, мир, Политика, Россия, США.
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